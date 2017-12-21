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Сирия: Лавров сообщил о борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» в Идлибе
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    Сирия: Лавров сообщил о борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» в Идлибе

    18:32  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  21 Декабря 2017
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    Сирия: Лавров сообщил о борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» в Идлибе

    Москва, 21 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал обстановку в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.По его словам, эта зона самая сложная: «Там присутствуют боевики «Джебхат ан-Нусры»1, ведется работа по пресечению их активности».

    «Безусловно, зона достаточно беспокойная, наверное, самая сложная. Действительно там сохраняется присутствие боевиков «ан-Нусры», с ними ведётся работа, чтобы они прекратили там бесчинства», — сообщил министр по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    При этом глава МИД РФ подчеркнул, что если ситуация будет сохраняться напряженной, то военные трех стран-гарантов перемирия будут согласовывать шаги, которые позволят пресечь такую неприемлемую активность боевиков.

    Группировка «Джебхат ан-Нусры» запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #лавров #идлиб
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