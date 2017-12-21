Де Мистура рассказал, когда планирует созвать новый раунд переговоров в Женеве

Москва, 21 декабря. Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что намерен созвать следующий раунд переговоров по сирийской тематике в Женеве в последние две недели января 2018 года.

«Я планирую созвать ее (встречу по сирийскому урегулированию в Женеве — прим. ФАН) в последние две недели января», — приводит комментарий де Мистуры ТАСС.

Специальный представитель ООН также отметил, что никакой альтернативы переговорам по Сирии в Женеве, которые признаются мировым сообществом, в настоящее время не существует.

Де Мистура также признал, что предыдущий раунд общения в Швейцарии не был успешным. Напомним, тогда переговоры официальных представителей Дамаска и членов делегации оппозиции САР даже толком не стартовали, так как последние выдвинули предварительные условия ведения переговоров.

Напомним, 21 декабря де Мистура в Москве встретился с российскими министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.