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Де Мистура рассказал, когда планирует созвать новый раунд переговоров в Женеве
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    Де Мистура рассказал, когда планирует созвать новый раунд переговоров в Женеве

    18:26  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:26  21 Декабря 2017
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    Де Мистура рассказал, когда планирует созвать новый раунд переговоров в Женеве

    Москва, 21 декабря. Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что намерен созвать следующий раунд переговоров по сирийской тематике в Женеве в последние две недели января 2018 года.

    «Я планирую созвать ее (встречу по сирийскому урегулированию в Женеве — прим. ФАН) в последние две недели января», — приводит комментарий де Мистуры ТАСС.

    Специальный представитель ООН также отметил, что никакой альтернативы переговорам по Сирии в Женеве, которые признаются мировым сообществом, в настоящее время не существует. 

    Де Мистура также признал, что предыдущий раунд общения в Швейцарии не был успешным. Напомним, тогда переговоры официальных представителей Дамаска и членов делегации оппозиции САР даже толком не стартовали, так как последние выдвинули предварительные условия ведения переговоров.

    Напомним, 21 декабря де Мистура в Москве встретился с российскими министрами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.  

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #лавров #шойгу #де мистура
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