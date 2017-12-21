Россия призывает отменить усугубляющие гуманитарную ситуацию в Сирии санкции — Лавров

Москва, 21 декабря. Российские власти призывают к отмене наложенных на Сирию в одностороннем порядке санкций, которые негативно сказываются на гуманитарной ситуации в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если говорить о гуманитарной ситуации в Сирии — должны быть отменены введенные некоторыми западными странами в отношении САР односторонние санкции, которые весьма отрицательно сказываются, прежде всего, на простых гражданах», — отметил он по итогам встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Напомним, что ранее сирийское руководство обратилось к Евросоюзу с просьбой снять санкции с национальной авиакомпании Syrian Air и разрешить возобновить воздушное сообщение с Европой. Министр транспорта Сирии Али Хамуд считает введенные против компании ограничения дискриминационными и жесткими и надеется, что они в скором времени будут отменены.