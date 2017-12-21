Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Новости Сирии
Россия призывает отменить усугубляющие гуманитарную ситуацию в Сирии санкции — Лавров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия призывает отменить усугубляющие гуманитарную ситуацию в Сирии санкции — Лавров

    18:25  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  21 Декабря 2017
    438

     

    Россия призывает отменить усугубляющие гуманитарную ситуацию в Сирии санкции — Лавров

    Москва, 21 декабря. Российские власти призывают к отмене наложенных на Сирию в одностороннем порядке санкций, которые негативно сказываются на гуманитарной ситуации в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

    «Если говорить о гуманитарной ситуации в Сирии — должны быть отменены введенные некоторыми западными странами в отношении САР односторонние санкции, которые весьма отрицательно сказываются, прежде всего, на простых гражданах», — отметил он по итогам встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Напомним, что ранее сирийское руководство обратилось к Евросоюзу с просьбой снять санкции с национальной авиакомпании Syrian Air и разрешить возобновить воздушное сообщение с Европой. Министр транспорта Сирии Али Хамуд считает введенные против компании ограничения дискриминационными и жесткими и надеется, что они в скором времени будут отменены.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #сирия #лавров
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть