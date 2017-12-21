Лавров рассказал, какие вопросы были в центре внимания на переговорах с де Мистурой

Москва, 21 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время переговоров со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в центре внимания были вопросы политического урегулирования в САР.

«Мы сконцентрировались на тех вопросах, которые требуется решить для придания необходимого темпа политическому процессу. Это дает нам дополнительные возможности продвигать общую задачу политического урегулирования», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что акцент на политическом урегулировании был сделан в том числе потому, что задача по ликвидации террористической угрозы на территории САР по большей части выполнена.

Напомним, 21 декабря глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу провел встречу со специальным посланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффаном де Мистурой.