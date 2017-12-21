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Общество
Калягин рассказал Путину, почему ругаются директора детских театров
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    Калягин рассказал Путину, почему ругаются директора детских театров

    18:36  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:36  21 Декабря 2017
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    Калягин рассказал Путину, почему ругаются директора детских театров

    Москва, 21 декабря. Актер и режиссер, глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как отчетность усложняет жизнь руководителям детских театров.

    Директора детских театров жалуются на многочисленные бумаги, которые необходимо заполнять. Об этом Александр Калягин сообщил главе государства в ходе Совета по культуре и искусству.

    «Мы постоянно получаем циркуляры, которые требуется выполнять. Поставить спектакль возможно, а вот заполнить анкету мониторинга исполнения детского репертуара, имеющего возрастные ограничения  — очень трудно», — пояснил режиссер.

    Он отметил, что текущие нормативы усложняют жизнь театрам. При этом глава СТД зачитал фрагмент инструкции по заполнению  соответствующих документов. По словам Калягина, директора театров ругаются и выражаются нецензурно, заполняя анкету. 

    «Нет-нет, директор детского театра не должен ругаться»,  — заметил Путин.

    Калягин уточнил, что условный руководитель культурного заведения делает это не вслух, а про себя. 

    Калягин рассказал Путину, почему ругаются директора детских театров

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #калягин #театры
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