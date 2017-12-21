Калягин рассказал Путину, почему ругаются директора детских театров

Москва, 21 декабря. Актер и режиссер, глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как отчетность усложняет жизнь руководителям детских театров.

Директора детских театров жалуются на многочисленные бумаги, которые необходимо заполнять. Об этом Александр Калягин сообщил главе государства в ходе Совета по культуре и искусству.

«Мы постоянно получаем циркуляры, которые требуется выполнять. Поставить спектакль возможно, а вот заполнить анкету мониторинга исполнения детского репертуара, имеющего возрастные ограничения — очень трудно», — пояснил режиссер.

Он отметил, что текущие нормативы усложняют жизнь театрам. При этом глава СТД зачитал фрагмент инструкции по заполнению соответствующих документов. По словам Калягина, директора театров ругаются и выражаются нецензурно, заполняя анкету.

«Нет-нет, директор детского театра не должен ругаться», — заметил Путин.

Калягин уточнил, что условный руководитель культурного заведения делает это не вслух, а про себя.