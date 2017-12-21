РФ надеется, что новый раунд переговоров по Сирии в Женеве будет продуктивнее — Лавров

Москва, 21 декабря. Российские власти надеются, что следующий раунд переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии будет более продуктивным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В свете не самых удовлетворительных итогов последнего раунда межсирийских консультаций в Женеве мы обсудили шаги, которые потребуются для того, чтобы следующий раунд, был позитивным и способствовал прямому диалогу между правительством и оппозицией», — отметил он по итогам встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Напомним, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила сирийскую оппозицию в том, что она намеренно сорвала переговоры в Женеве, чтобы помешать мирному процессу в целом и организации конгресса нацдиалога САР в Сочи, в частности.