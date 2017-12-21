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Политика
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Политика
РФ надеется, что новый раунд переговоров по Сирии в Женеве будет продуктивнее — Лавров
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    РФ надеется, что новый раунд переговоров по Сирии в Женеве будет продуктивнее — Лавров

    18:20  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:37  21 Декабря 2017
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    РФ надеется, что новый раунд переговоров по Сирии в Женеве будет продуктивнее — Лавров

    Москва, 21 декабря. Российские власти надеются, что следующий раунд переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии будет более продуктивным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «В свете не самых удовлетворительных итогов последнего раунда межсирийских консультаций в Женеве мы обсудили шаги, которые потребуются для того, чтобы следующий раунд, был позитивным и способствовал прямому диалогу между правительством и оппозицией», — отметил он по итогам встречи со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Напомним, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила сирийскую оппозицию в том, что она намеренно сорвала переговоры в Женеве, чтобы помешать мирному процессу в целом и организации конгресса нацдиалога САР в Сочи, в частности.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лавров #женева
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