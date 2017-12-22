Сирия: за сутки боевики четыре раза нарушили режим перемирия

Москва, 22 декабря. Министерство обороны России сообщило о четырех случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения ведения огня был нарушен в провинции Алеппо. Турецкая мониторинговая группа заявила о трех фактах стрельбы в провинциях Дамаск (1) и Идлиб (2). Большая часть нарушений режима перемирия происходила в районах, подконтрольных боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Отмечается, что за минувшие сутки российские военнослужащие доставили более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Канакийе провинции Хомс. За медицинской помощью обратились 53 местных жителя, сообщают в военном ведомстве РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.