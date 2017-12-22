Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новости Сирии
Сирия: за сутки боевики четыре раза нарушили режим перемирия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: за сутки боевики четыре раза нарушили режим перемирия

    10:29  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  22 Декабря 2017
    469

    Сирия: за сутки боевики четыре раза нарушили режим перемирия

    Москва, 22 декабря. Министерство обороны России сообщило о четырех случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения ведения огня был нарушен в провинции Алеппо. Турецкая мониторинговая группа заявила о трех фактах стрельбы в провинциях Дамаск (1) и Идлиб (2). Большая часть нарушений режима перемирия происходила в районах, подконтрольных боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Отмечается, что за минувшие сутки российские военнослужащие доставили более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Канакийе провинции Хомс. За медицинской помощью обратились 53 местных жителя, сообщают в военном ведомстве РФ.

    Сирия: за сутки боевики четыре раза нарушили режим перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #гумпомощь #перемирие #джебхат ан-нусра #хомс
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть