СК РФ возбудил пять уголовных дел после новых обстрелов в Донбассе

Москва, 21 декабря. Следственный комитет Российской Федерации возбудил пять уголовных дел после обстрелов ВСУ населенных пунктов Горловки, Стаханова, Первомайска и города Ясиноватая в Донбассе. Речь идет о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Официальное сообщение об инициировании уголовного разбирательства опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что ожесточенные обстрелы населенных пунктов последовали за информацией о том, что российские офицера покинули Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Донбассе. Напомним, это решение российских военных было вызвано невыносимыми, дискриминирующими условиями работы, которые в СЦКК для офицеров ВС РФ создал Киев.

В Следственном комитете отметили, что, по-видимому, ВСУ решили, что теперь «у них развязаны руки» и стали с особой интенсивностью обстреливать мирных жителей Донбасса.

Напомним, 17 декабря под огонь ВСУ попала Горловка, на следующий день целью украинских силовиков стали Стаханов и Пермомайск — там в результате обстрела погибла одна женщина, четверо мирных жителей были ранены.

19 и 20 декабря военнослужащие украинской армии обстреляли из тяжелых орудий районы Донецка, а также город Ясиноватая. Результатом бомбардировки стала гибель одного местного жителя, еще четыре жителя Донбасса были госпитализированы с ранениями.