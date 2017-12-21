Путин поручил обеспечить выпуск облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск валютных облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса.

«Мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин.

Он также добавил, что данный вопрос уже проработали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, отметив, что реализация данной инициативы вызывает возражений в правительстве.

Ранее Владимир Путин предложил освободить от налога доходы, которые инвесторы получают от вложений в облигации. По мнению президента, данная инициатива должна привлечь на рынок облигаций граждан, которые сейчас предпочитают банковские депозиты.