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Политика
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Путин поручил обеспечить выпуск облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ
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    Путин поручил обеспечить выпуск облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ

    18:11  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:24  21 Декабря 2017
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    Путин поручил обеспечить выпуск облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск валютных облигаций для возвращения капитала в юрисдикцию РФ. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса.

    «Мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин.

    Он также добавил, что данный вопрос уже проработали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, отметив, что реализация данной инициативы вызывает возражений в правительстве.

    Ранее Владимир Путин предложил освободить от налога доходы, которые инвесторы получают от вложений в облигации. По мнению президента, данная инициатива должна привлечь на рынок облигаций граждан, которые сейчас предпочитают банковские депозиты.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #капитал #облигации
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