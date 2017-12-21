Удивившая президента Сербии лабораторная такса поселилась у Рогозина

Москва, 21 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин забрал себе таксу Николаса, которая участвовала в научном эксперименте Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом сообщил руководитель лаборатории ФПИ по созданию жидкостного дыхания Антон Тоньшин.

«Николасу повезло, его возьмет себе в семью Дмитрий Олегович Рогозин», — отметил он.

Информированный источник ТАСС также подтвердил данную информацию, подчеркнув, что вице-премьер сам попросил подарить ему таксу.

Отметим, что Николас стал второй собакой, которую взял себе Рогозин. С февраля 2016 года в доме зампреда российского правительства живет немецкая овчарка по кличке Пончик.

Такса Николас стала знаменитой после того, как ученые ФПИ продемонстрировали Рогозину и президенту Сербии Александру Вучичу новейшую разработку жидкого дыхания. Они поместили собаку в резервуар с жидкостью, и вскоре животное к удивлению сербского президента начало дышать без всяких приспособлений. После этого пса вытащили и вытерли полотенцем. Несмотря на опасения зоозащитников, такса оказалась живой и здоровой.