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Удивившая президента Сербии лабораторная такса поселилась у Рогозина
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    Удивившая президента Сербии лабораторная такса поселилась у Рогозина

    18:41  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:41  21 Декабря 2017
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    Удивившая президента Сербии лабораторная такса поселилась у Рогозина

    Москва, 21 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин забрал себе таксу Николаса, которая участвовала в научном эксперименте Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом сообщил руководитель лаборатории ФПИ по созданию жидкостного дыхания Антон Тоньшин.

    «Николасу повезло, его возьмет себе в семью Дмитрий Олегович Рогозин», — отметил он.

    Информированный источник ТАСС также подтвердил данную информацию, подчеркнув, что вице-премьер сам попросил подарить ему таксу.

    Удивившая президента Сербии лабораторная такса поселилась у Рогозина

    Отметим, что Николас стал второй собакой, которую взял себе Рогозин. С февраля 2016 года в доме зампреда российского правительства живет немецкая овчарка по кличке Пончик.

    Такса Николас стала знаменитой после того, как ученые ФПИ продемонстрировали Рогозину и президенту Сербии Александру Вучичу новейшую разработку жидкого дыхания. Они поместили собаку в резервуар с жидкостью, и вскоре животное к удивлению сербского президента начало дышать без всяких приспособлений. После этого пса вытащили и вытерли полотенцем. Несмотря на опасения зоозащитников, такса оказалась живой и здоровой.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #рогозин #собака #такса #фпи
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