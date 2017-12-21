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Порошенко задумал плохое: украинский политик призвал Донбасс готовиться к худшему
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    Порошенко задумал плохое: украинский политик призвал Донбасс готовиться к худшему

    18:20  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  21 Декабря 2017
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    Порошенко задумал плохое: украинский политик призвал Донбасс готовиться к худшему

    Владимир Олейник, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, полагает, что случившийся накануне обстрел Ясиноватой — это лишь первый шаг в реализации кровавого плана, задуманного Петром Порошенко и теми, кто «поставил его» руководить страной.

    Накануне  контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «новогоднем перемирии», которое наступит с 23 декабря. Однако сегодня ночью Вооруженные силы Украины совершили артобстрел города Ясиноватая Донецкой народной республики с использованием артиллерийских систем большого калибра. В результате погибли два мирных жителя. Этот вопиющий инцидент обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    По мнению депутата Госдумы РФ Олега Нилова, «чем хуже себя чувствует украинская власть, тем больше будет таких обстрелов».

    «Подождем, пока пройдут новогодние и рождественские праздники, проведем выборы, а потом нужно предложить всем жителям Донбасса, которые хотят стать гражданами России, в ускоренном порядке получить такое гражданство. И когда граждане России, проживающие на этих территориях, опять получат такой привет в виде крупнокалиберного снаряда, уговоры и бесконечные дебаты закончатся. К этому все придет в ближайшее время, если разум не возобладает», — сказал парламентарий, отметив при этом, что это его личное мнение, а не официальная позиция России.

    Жилой дом в Ясиноватой после обстрела

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады Украины, напомнил, что ни одно перемирие в Донбассе, коих было немало, не было выдержано.

    «Ни одно перемирие выполнено не было, и это не выполнят. Дело в том, что надо готовиться к худшему. Задумал он плохое, Порошенко. Не потому, что он этого хочет, а потому, что сегодня идет большой кастинг — быть ему президентом на второй срок или не быть. И там две группы кураторов. Одна такая нейтральная, потому что Трамп не хочет большого конфликта, но ему связали руки, ему не дают даже встретиться и поговорить с Путиным по всем вопросам. А другая группа агрессивная. Это Клинтон, Маккейн, которые напомнили Порошенко, что они его поставили, чтобы он развязал войну против России», — считает украинский политик.

    По мнению Владимира Олейника, США хотят втянуть Россию в войну в Донбассе, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в России 18 марта 2018 года. При этом они одобрили продажу Украине летальных вооружений, чтобы Порошенко реализовал намеченное вопреки всяким договоренностям, уверен украинский политик.

    «Вы с кем имеете дело? Вы имеете дело с нацистами. Они говорят одно, делают другое. Получив поддержку, Порошенко будет решать вторую задачу. Он ввяжется в большую войну и сразу же наведет порядок у себя. Кто ставит палатки и требует импичмент, тот враг, тот агент России», — добавил Владимир Олейник.  

    Автор: Марина Степанова
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