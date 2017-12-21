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Россия увеличит число финансовых инструментов для привлечения инвесторов — Путин
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    Россия увеличит число финансовых инструментов для привлечения инвесторов — Путин

    18:08  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  21 Декабря 2017
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    Россия увеличит число финансовых инструментов для привлечения инвесторов — Путин

    Москва, 21 декабря. Российские власти намерены расширить линейку финансовых инструментов для привлечения в страну крупных инвестиций, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

    «Мы намерены расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных инвестиций в отечественную экономику», — отметил он в ходе встречи с представителями бизнеса.

    Одним из таких механизмов должен стать закон о синдицированном кредите, который вступает в силу с февраля следующего года. Он позволяет увеличить объем кредитования и доступность ресурсов для предприятий реального сектора экономики, снизив при этом риски банков.

    Кроме того, новые поправки позволят финансовым организациям выпускать структурные облигации, привлекая дополнительные средства. В отличие от других видов облигаций эти ценные бумаги имеют более высокие риски, но при этом сулят наибольший доход, подчеркнул Путин.

    Автор: Геннадий Плющев
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