Москва, 21 декабря. Российские власти намерены расширить линейку финансовых инструментов для привлечения в страну крупных инвестиций, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Мы намерены расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных инвестиций в отечественную экономику», — отметил он в ходе встречи с представителями бизнеса.

Одним из таких механизмов должен стать закон о синдицированном кредите, который вступает в силу с февраля следующего года. Он позволяет увеличить объем кредитования и доступность ресурсов для предприятий реального сектора экономики, снизив при этом риски банков.

Кроме того, новые поправки позволят финансовым организациям выпускать структурные облигации, привлекая дополнительные средства. В отличие от других видов облигаций эти ценные бумаги имеют более высокие риски, но при этом сулят наибольший доход, подчеркнул Путин.