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Путин: Власти России будут жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства
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    Путин: Власти России будут жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства

    18:06  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:51  21 Декабря 2017
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    Путин: Власти будут жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства

    Москва, 21 декабря. Российские власти будут жестко пресекать любые нарушения антимонопольного законодательства. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Намерены жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства, усовершенствовать механизмы тарифного регулирования», — подчеркнул глава государства в своем выступлении на встрече с российскими предпринимателями.

    По словам Путина, к 2020 году также необходимо вдвое увеличить долю малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных заказах.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин поручил наладить в 2018 году выпуск валютных облигаций, необходимых для возвращения капитала в российскую юрисдикцию. Однако он указал на то, что инициатива пока вызывает возражения в кабмине.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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