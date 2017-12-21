Путин: Власти России будут жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства

Москва, 21 декабря. Российские власти будут жестко пресекать любые нарушения антимонопольного законодательства. Об этом заявил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Намерены жестко пресекать нарушения антимонопольного законодательства, усовершенствовать механизмы тарифного регулирования», — подчеркнул глава государства в своем выступлении на встрече с российскими предпринимателями.

По словам Путина, к 2020 году также необходимо вдвое увеличить долю малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных заказах.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин поручил наладить в 2018 году выпуск валютных облигаций, необходимых для возвращения капитала в российскую юрисдикцию. Однако он указал на то, что инициатива пока вызывает возражения в кабмине.

Владимир Путин. Биография