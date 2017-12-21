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Политика
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Оппозиция Сирии рассказала, когда определится с участием в Конгрессе национального диалога
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    Оппозиция Сирии рассказала, когда определится с участием в Конгрессе национального диалога

    18:25  21 Декабря 2017  /обновлено: 15:10  22 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии рассказала, когда определится с участия в Конгрессе национального диалога

    Астана, 21 декабря. Сирийская оппозиция определится с участием в Конгрессе национального диалога в Сочи после разъяснения ряда возникших у них вопросов, заявил член делегации оппозиции на переговорах в Астане Фатех Хассун.

    Хассун рассказал, когда оппозиция сможет дать ответ на вопрос об участии на встрече в Сочи, которая запланирована на конец января следующего года.

    «Если тема будет поднята по-новому на этой конференции (в Астане. — Прим. ФАН) нам потребуется множество разъяснений и толкований по поводу «Сочи», — приводит слова источника в оппозиции РИА Новости, — какова его связь с политическим процессом в Женеве, с конференцией в Астане, после этого будет принято верное решение по этому вопросу».

    Оппозиция Сирии рассказала, когда определится с участия в Конгрессе национального диалога

    Ранее стало известно о том, что Россия составила список приглашенных на Конгресс национального диалога Сирии, в котором числятся 1490 участников.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #оппозиция #сирия #сочи #участие #конгресс национального диалога
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