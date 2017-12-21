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Путин: Период рецессии в экономике России завершился
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    Путин: Период рецессии в экономике России завершился

    18:03  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:44  21 Декабря 2017
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    Путин: Период рецессии в экономике России завершился

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что период рецессии в российской экономике завершился. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с представителями крупного бизнеса.

    По словам президента, с января по ноябрь 2017 года ВВП России вырос на 1,4%, что свидетельствует о завершении периода рецессии в российской экономике.

    «Завершился период рецессии, это очевидно. Мы с вами видим: за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос по оценке Минэкономразвития на 1,4%», — сказал Путин.

    Глава государства также отметил рост торговли и потребительского спроса, который вырос примерно на 3%, начиная с сентября. Кроме того, Путин сообщил об увеличении грузооборота на железнодорожном транспорте и росте спроса на рабочую силу.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #экономика
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