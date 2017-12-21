Путин попросил Медведева обратить внимание на ГУПы при подготовке плана приватизации

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что кабмину необходимо обратить внимание на унитарные предприятия при формировании плана по приватизации.

Глава государства Владимир Путин сказал, что часть функций министерств и ведомств РФ передается на уровень унитарных предприятий. В связи с этим кабмину необходимо проработать вопрос с ГУПами.

«Здесь нужно внимательно вообще посмотреть, в том числе и в ходе приватизационного процесса, когда правительство будет формировать план по приватизации, на этот сегмент нужно обратить внимание», - сказал российский лидер на встрече с главой правительства Медведевым в Кремле.

По словам премьер-министра, в регионах наблюдаются случаи, когда создаются унитарные предприятия в конкурентных секторах, что дает негативный эффект.