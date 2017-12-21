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Путин попросил Медведева обратить внимание на ГУПы при подготовке плана приватизации
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    Путин попросил Медведева обратить внимание на ГУПы при подготовке плана приватизации

    18:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  21 Декабря 2017
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    Путин попросил Медведева обратить внимание на ГУПы при подготовке плана приватизации

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что кабмину необходимо обратить внимание на унитарные предприятия при формировании плана по приватизации.

    Глава государства Владимир Путин сказал, что часть функций министерств и ведомств РФ передается на уровень унитарных предприятий. В связи с этим кабмину необходимо проработать вопрос с ГУПами. 

    «Здесь нужно внимательно вообще посмотреть, в том числе и в ходе приватизационного процесса, когда правительство будет формировать план по приватизации, на этот сегмент нужно обратить внимание», - сказал российский лидер на встрече с главой правительства Медведевым в Кремле. 

    По словам премьер-министра, в регионах наблюдаются случаи, когда создаются унитарные предприятия в конкурентных секторах, что дает негативный эффект. 

    «Это конечно, меры, которые, сворачивают конкурентоспособность нашей экономики», — отметил Дмитрий Медведев.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #медведев
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