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Сирия: делегации САР и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров
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    Сирия: делегации САР и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров

    18:14  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  21 Декабря 2017
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    Сирия: делегации САР и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров

    Астана, 21 декабря. Главы делегаций Сирии и Ирана встретились в рамках переговоров в Астане, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Астане в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров прошла встреча делегаций САР и Ирана во главе с Башаром аль-Джафари и помощником министра иностранных дел по делам арабских и африканских стран Хоссейном Джабери Ансари.

    Стороны обсудили координацию и консультации между двумя сторонами в целях содействия успеху астанинского процесса.

    Восьмой раунд переговоров по Сирии стартовал в четверг, 21 декабря в столице Казахстана Астане.

    Ранее официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что для участия в восьмом раунде переговоров в Астану прибыла делегация так называемой сирийской умеренной оппозиции: «В делегации сирийской оппозиции более 20 человек. Все они прибыли». Он также добавил, что все делегации участников межсирийских переговоров уже прибыли в Казахстан. Сообщается, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет на восьмой раунд переговоров утром в пятницу, 22 декабря.

    6 Фото.
    6 Фотографий

     

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #иран #казахстан #де мистура #астана #жайнаков #аль-джафари #ансари
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