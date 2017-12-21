Сирия: делегации САР и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров

Астана, 21 декабря. Главы делегаций Сирии и Ирана встретились в рамках переговоров в Астане, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Астане в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров прошла встреча делегаций САР и Ирана во главе с Башаром аль-Джафари и помощником министра иностранных дел по делам арабских и африканских стран Хоссейном Джабери Ансари.

Стороны обсудили координацию и консультации между двумя сторонами в целях содействия успеху астанинского процесса.

Восьмой раунд переговоров по Сирии стартовал в четверг, 21 декабря в столице Казахстана Астане.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что для участия в восьмом раунде переговоров в Астану прибыла делегация так называемой сирийской умеренной оппозиции: «В делегации сирийской оппозиции более 20 человек. Все они прибыли». Он также добавил, что все делегации участников межсирийских переговоров уже прибыли в Казахстан. Сообщается, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет на восьмой раунд переговоров утром в пятницу, 22 декабря.