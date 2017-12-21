Главные новости 21 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 21 декабря.

В ходе заседания президент извинился перед присутствующими, заметив, что у него «вот здесь много очень записок», и он с удовольствием каждому предоставит слово, но сначала ему нужно переговорить по телефону. Срочный телефонный звонок Путину прервал заседание Совета по культуре и искусству.

Отказ от закупок российской электроэнергии вызван исключительно экономическими причинами. С такиим заявлением выступил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик. Отказ от российского электричества не связан с политикой – министр энергетики Белоруссии.

Российская армия делает ставку на высокие технологии и тактические приемы и имеет козырь в виде ядерного арсенала. В США оценили шансы России в войне будущего.

После употребления алкогольных напитков мужчины воспринимают женщин как партнеров для секса, считают исследователи из американского Университета Небраски-Линкольна. Ученые рассказали, как выпившие мужчины реагируют на женщин.

Администрация Соединенных Штатов санкционировала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 миллионов долларов. США объявили войну Донбассу: в Госдуме прокомментировали поставки оружия Украине.

Решение Генеральной ассамблеи ООН по подготовленной Украиной резолюции ООН относительно Крыма скоро перестанет быть актуальным, считает политолог Александр Асафов. Решение Генассамблеи ООН по Крыму скоро потеряет актуальность – политолог.

Евросоюз удовлетворен заявлением, что Россия на намерена покидать Совет Европы, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Посол рассказал о реакции ЕС на отказ России покинуть Совет Европы.

Оставшиеся ИГИЛовцы атакуют курдов в Дейр-эз-Зоре. САА и ее союзники продвинулись в зачистке территорий на юго-западе Дамаска. «Ан-Нусра» ищет союзников в Хаме и Идлибе. Сирия итоги за сутки на 21 декабря 06.00: САА преуспела на юго-западе Дамаска, остатки ИГ1 атакуют курдов.

В Госдепартаменте США сообщили, что Киев получил от американских производителей ограниченное число мелкокалиберного и легкого оружия. Госдеп рассказал, какое оружие Украина получит от США.

Сегодня в Астане стартует восьмой раунд переговоров по Сирии. В четверг пройдут консультации экспертов стран-гарантов: России, Ирана и Турции. Видеодайджест новостей, утро 21 декабря 2017 года.

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