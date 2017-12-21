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Политика
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Украина
Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных армий на Украину
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    Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных армий на Украину

    17:57  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:57  21 Декабря 2017
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    Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных армий на Украину

    Киев, 21 декабря. Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду разрешить допустить подразделения вооруженных сил других государств в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Об этом свидетельствует законопроект, зарегистрированный на сайте Рады.

    Отмечается, что проект закона определен президентом Украины как неотложный, однако полный текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует

    Согласно действующему законодательству, на территории Украины запрещается присутствие каких-либо военных формирований других государств. Кроме того, на Украине запрещено размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные военные допускаются на территорию страны специальным законом, который вносит на рассмотрение Рады президент.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #рада #иностранные военные
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