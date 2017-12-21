Латакия: исламисты стягивают крупные силы в северную провинцию Сирии

Латакия, 21 декабря. Боевики стягивают пехоту и бронетехнику в северную провинцию Латакия.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» приводит сообщение военных источников, в соответствии с которым в провинции Латакия намечается крупное столкновение правительственных войск Сирии с силами исламистов. Отмечается, что группировка «Ахрар аш-Шам» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») стягивает в регион силы, а также тяжелые системы вооружения, включая бронетехнику. В данный момент «Ахрар аш-Шам» связанас проамериканскими отрядами оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», и получает от них поддержку и оружие.

Отмечается, что Латакия последние 16 месяцев оставалась наиболее спокойным регионом Сирийской арабской республики. Последнее крупное столкновение в Латакии произошло в июне-августе прошлого года, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.