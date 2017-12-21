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Латакия: исламисты стягивают крупные силы в северную провинцию Сирии
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    Латакия: исламисты стягивают крупные силы в северную провинцию Сирии

    18:14  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  21 Декабря 2017
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    Латакия: исламисты стягивают крупные силы в северную провинцию Сирии

    Латакия, 21 декабря. Боевики стягивают пехоту и бронетехнику в северную провинцию Латакия.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» приводит сообщение военных источников, в соответствии с которым в провинции Латакия намечается крупное столкновение правительственных войск Сирии с силами исламистов. Отмечается, что группировка «Ахрар аш-Шам» (ранее была связана с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра1») стягивает в регион силы, а также тяжелые системы вооружения, включая бронетехнику. В данный момент «Ахрар аш-Шам» связанас проамериканскими отрядами оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», и получает от них поддержку и оружие.

    Отмечается, что Латакия последние 16 месяцев оставалась наиболее спокойным регионом Сирийской арабской республики. Последнее крупное столкновение в Латакии произошло в июне-августе прошлого года, сообщает источник.

    Латакия: исламисты стягивают крупные силы в северную провинцию Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #латакия #сса #ахрар аш-шам
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