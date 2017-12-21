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Путин поручил Минобрнауки подумать о введении специальности «конкурентное право»
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    Путин поручил Минобрнауки подумать о введении специальности «конкурентное право»

    17:49  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  21 Декабря 2017
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    Путин поручил Минобрнауки подумать о введении специальности «конкурентное право»

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин поручил министерству образования и науки РФ рассмотреть вопрос о введении специальности конкурентное право. Об этом говорится в тексте указа президента, распространенного пресс-службой Кремля.

    «Рекомендовать... Министерству образования и науки Российской Федерации рассмотреть возможность включения в номенклатуру специальностей научных работников отдельной специальности «конкурентное право», по которой присуждается ученая степень», — говорится в тексте указа.

    Ранее Владимир Путин предложил Минобрнауки разработать особые нормативы финансирования для творческих учебных заведений, отметив, что эти меры не должны нарушать конструкцию всей системы образования.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #минобрнауки #конкурентное право
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