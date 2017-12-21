Путин поручил Минобрнауки подумать о введении специальности «конкурентное право»

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин поручил министерству образования и науки РФ рассмотреть вопрос о введении специальности конкурентное право. Об этом говорится в тексте указа президента, распространенного пресс-службой Кремля.

«Рекомендовать... Министерству образования и науки Российской Федерации рассмотреть возможность включения в номенклатуру специальностей научных работников отдельной специальности «конкурентное право», по которой присуждается ученая степень», — говорится в тексте указа.

Ранее Владимир Путин предложил Минобрнауки разработать особые нормативы финансирования для творческих учебных заведений, отметив, что эти меры не должны нарушать конструкцию всей системы образования.