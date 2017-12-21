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Сирия новости 21 декабря 19.30: Алеппо под огнем исламистов, проамериканские радикалы застрелили беженцев в Хомсе
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    Сирия новости 21 декабря 19.30: Алеппо под огнем исламистов, проамериканские радикалы застрелили беженцев в Хомсе

    19:30  21 Декабря 2017
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    Проамериканские радикалы застрелили беженцев в Хомсе

    Сирия, 21 декабря. Боевики открыли огонь по улицам Алеппо в день годовщины освобождения города. Проамериканские исламисты застрелили беженцев в районе базы США «Ат-Танф» в Хомсе. Массированная атака ВКС РФ в районе границы между Хамой и Идлибом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в районе границы между провинциями Хама и Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с «Нусрой» в районе Западной Гуты Дамаска.

    Сирийская свободная армия** (ССА): совместно с «Ахрар Аш-Шам» стягивает силы к северным границам провинции Латакия.

    «Тахрир Аш-Шам»: заявляет о потерях САА на юго-востоке провинции Дамаск; обстреляла жилые районы города Алеппо, есть жертвы среди мирных граждан; лишилась двух боевиков в результате взрыва к северо-западу от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В районе Голанских высот не утихают боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1. После того как в регион прибыло подкрепление «Ан-Нусры», правительственные войска пошли в атаку против исламистов вблизи стратегического холма Таль Марван. Во главе 42-й бригады 4-й дивизии части САА ударили по опорным пунктам боевиков ракетами класса «земля-земля». Сведений о нанесенном силам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 уроне пока не поступало. Тогда как оппозиционный источник в соцсети Twitter (QalaatAlMudiq) утверждает, что несколько солдат армии Башара Асада были убиты в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир. Тем не менее официально данная информация подтверждена не была.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Появляются сообщения о предстоящих боях в северной части Латакии. Как правительственные источники, так и оппозиционные СМИ подтверждают данную информацию. В настоящий момент обе стороны стягивают войска и военную технику к линии соприкосновения сил сторон, передает новостное агентство Al Masdar News. Отряды исламистов, преимущественно группировки «Ахрар Аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА), сконцентрированы в районе города Джиср Аш-Шугур, расположенного на западе Идлиба. Известно, что на стороне армии САР выступят Национальные силы обороны****** (NDF). Напомним, Латакия наравне с Тартусом является одной из самых безопасных частей САР. Последние значительные столкновения на севере региона произошли в июне-августе 2016 года. Тогда исламисты захватили более десяти населенных пунктов, в том числе стратегический город Кинсабба, однако САА и проасадовским отрядам вскоре удалось вернуть почти все поселения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Силы вооруженной оппозиции, базирующиеся в юго-западной части Алеппо в предместье Аль-Рашидин, открыли огонь из ракетных и артиллерийских установок по жилым кварталам столицы провинции в момент, когда тысячи людей отмечали годовщину освобождения города. Напомним, о возможных приуроченных к празднованиям атаках со стороны исламистов сообщалось ранее. По словам военного источника новостного портала Al Masdar News, боевики одной из антиправительственных группировок обстреляли улицу Аль-Нейл и район Аль-Халидия. В результате ударов не менее трех мирных граждан погибли, еще пятеро — ранены. Среди погибших — двое детей и женщина.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Telegram-канал (SyriaAbove) со ссылкой на сообщения иорданских СМИ передает, что проамериканские боевики вооруженной оппозиции застрелили нескольких переселенцев, пытавшихся бежать из лагеря для беженцев «Ар-Рукбан», находящегося в районе американской военной базы «Ат-Танф» на юго-востоке провинции. Ранее не раз поступала информация о тяжелой гуманитарной ситуации в лагере. Кроме того, как сообщали представители российского Центра по примирению враждующих сторон, жители не могут получить гуманитарную помощь, поскольку Вашингтон предупредил, что в случае приближения к базе США ближе чем на 55 километров, американские военные откроют огонь на поражение. С наступлением зимы обстановка в лагере только ухудшилась.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Российские военные самолеты провели серию боевых вылетов в северной части провинции Хама, атаковав огневые позиции и фортификационные сооружения исламистов на окраине населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Абу Дали, расположенных северо-восточнее административного центра провинции. Кроме того, авиация ВКС РФ нанесла точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов «Джебхат Ан-Нусры» и поддерживающих ее антиправительственных организаций в районе городов  Кафр Зета и Аль-Латамина. Напомним, силы САР были вынуждены начать полномасштабное наступление в данном районе, поскольку радикалы, дислоцирующиеся здесь, регулярно обстреливали мирные кварталы соседних деревень — в частности постоянным ударам подвергалось поселение Мхарде.

    Информационное агентство Damascus Now передает, что в районе города Калаат Аль-Мадик к северо-западу от Хамы двое боевиков «Джебхат Ан-Нусры» подорвались во время закладки взрывного устройства у дороги.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) опубликовала официальное заявление, в котором осуждает насилие со стороны курдских отрядов пешмерга в провинции Сулеймания. Напомним, накануне мирные жители, вышедшие на демонстрации с требованиями о создании новых рабочих мест и повышении уровня жизни, столкнулись с противодействием со стороны курдских бойцов, в результате чего погибли пятеро протестующих. Тем не менее представители курдов утверждали, что были вынуждены оказать сопротивление, поскольку граждане подожгли штаб-квартиры Патриотического союза Курдистана, Демократической партии Курдистана и Исламского союза Курдистана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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