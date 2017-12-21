«Он хороший, интересный»: Путин рассказал о любимом российском телеканале»

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, какой российский телеканал он включает, когда есть время. Оказалось, что глава государства предпочитает «Культуру».

«Канал «Культура» все-таки работает, он хороший, интересный. Не знаю… Мне интересно его смотреть. Когда время есть, я включаю именно канал «Культура», — признался российский лидер.

Напомним, в конце июля на встрече с детьми в лагере «Сириус»в Сочи Владимир Путин рассказал о своей любимой музыке. По словам президента, он с удовольствием слушает популярную классическую музыку известных российских и зарубежных композиторов.

«Я с удовольствием всегда слушал и сейчас продолжаю слушать так называемую популярную классическую музыку. Это и Бах, и Бетховен, и Моцарт, конечно. <...> Из наших – Рахманинов. Шуберт, Лист. «Серенада» – замечательная, я очень люблю эту мелодию: Шуберт в обработке Листа», – отметил он.

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