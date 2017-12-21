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Английских фанатов, собравшихся на ЧМ-2018, напугали голодными русскими медведями
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    Английских фанатов, собравшихся на ЧМ-2018, напугали голодными русскими медведями

    17:47  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:49  21 Декабря 2017
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    Английских фанатов, собравшихся на ЧМ-2018, напугали голодными русскими медведями

    Лондон, 21 декабря. Английских болельщиков, которые собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году, напугали российскими медведями. Такое предупреждение сделала Федерация футбольных болельщиков Англии.

    «Медвежья угроза» возникла после того, как глава организации Кевин Майлс обратился в туристический центр Visit Russia, чтобы узнать, есть ли возможность устроить для болельщиков кемпинг, если закончатся места в гостиницах. В ответ ему заявили, что такой вид размещения фанатов представляет опасность, поскольку кемпенги располагаются вдали от городов, где обитают медведи. Как сообщает The Daily Mail, в России насчитывается 70 тыс. медведей, которые часто приближаются к городам и селам из-за нехватки пищи.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового турнира будут проводиться в 11 городах страны.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #англия #чм-2018 #болельщики #фанаты #медведи
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