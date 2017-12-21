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Двое детей погибли при обстреле Алеппо боевиками
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    Двое детей погибли при обстреле Алеппо боевиками

    17:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  21 Декабря 2017
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    Двое детей погибли при обстреле Алеппо боевиками

    Алеппо, 21 декабря. Увеличилось количество жертв обстрела мирного шествия в Алеппо.

    По данным сирийского агентства «САНА» при обстреле боевиками демонстрации в Алеппо погибли три человека, включая женщину, и два ребенка в возрасте шести и тринадцати лет, все они являлись членами одной семьи. Один мирный житель получил ранение и сейчас находится в тяжелом состоянии. Целью обстрела боевиков была густонаселенная улица Ан-Нил.

    Источник сообщает, что провокация террористов не помещала жителям Алеппо провести демонстрацию в честь освобождения города от боевиков. Массовый митинг, посвященный знаменательной годовщине, состоялся на площади Саадалла Аль-Джабери и в театре Профсоюза художников. Отмечается, что весь город украшен государственными флагами Сирии.

    Двое детей погибли при обстреле Алеппо боевиками

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #обстрел #жертвы
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