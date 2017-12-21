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Политика
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Политика
Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2018 года
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    Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2018 года

    17:54  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  21 Декабря 2017
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    Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2018 года

    Брюссель, 21 декабря. Совет ЕС продлил антироссийские санкции, которые ранее были согласованы на уровне лидеров европейских государств, говорится в сообщении совета. 

    Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против РФ. Формальное решение Совета ЕС ожидалось ранее. 

    «Совет 21 декабря 2017 года продлил экономические санкции, нацеленные на определенные сектора российской экономики, до 31 июля 2018 года», — говорится в релизе.

    Напомним, что ограничительные меры впервые были введены летом 2014 года на фоне ситуации на Украине, позднее Брюссель расширил санкции, увязав их с реализацией минских соглашений.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что российская экономика преодолела последствия санкций и вышла на уровень стабильного роста. Москва держит курс на импортозамещение в различных секторах экономики. 

    Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля 2018 года

    Автор: Ирина Селезнева
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    #санкции #россия #ес
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