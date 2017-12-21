В Тюмени открылся первый штаб сторонников Путина

Москва, 21 декабря. В Тюмени открылся первый предвыборный штаб сторонников действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

Церемония открытия состоялась в конференц-зале молодежного театрального центра «Космос». Как передает издание «ФедералПресс», в рамках мероприятия была организована презентация деятельности штабов, на которой местные жители могли записаться в ряды сторонников российского лидера. Кроме того, состоялась пресс-конференция с руководителем штаба Сергеем Каренгиным.

Напомним, в начале декабря глава государства Владимир Владимирович Путин объявил о своих планах принять участие в президентских выборах-2018.

Ранее член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко рассказал о том, что уже 34 кандидата на пост президента РФ уведомили ЦИК о намерении баллотироваться на выборах, которые пройдут в марте 2018 года.

Владимир Путин. Биография