Навальный устроит провокацию на митинге в Москве, чтобы сгладить политическое фиаско — эксперт

Одиозный блогер Алексей Навальный планирует участвовать в несогласованной акции протеста в Москве, которая состоится 24 декабря, чтобы устроить очередную провокацию. Об этом рассказал бывший соратник Навального, экс-юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов.

Напомним, изначально за право провести акцию боролись так называемые несистемные оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин. На первых порах Гудкову, казалось, удалось согласовать мероприятие, но Яшин, как это обычно и бывает, вздумал перетянуть одеяло на себя. В результате Гудков отказался от проведения своей акции. Яшин же, несмотря на то, что занимает муниципальную должность, а значит, по умолчанию должен следовать нормам этики и права, планирует провести, как он сам выразился, «праздник Красносельских депутатов», который де-факто является противозаконным.

Навальный горячо приветствовал попытки Яшина оказать давление на Гудкова, блогер также планирует принять участие в несанкционированном митинге, который организаторы пытаются подать под соусом праздника.

Бывший сторонник Навального Серуканов указывает на недопустимость подобного поведения, по его мнению, это «старый трюк ФБК: завлечь людей обещаниями законности, после чего всегда можно свалить всю ответственность на власть или призвать к еще более радикальному сценарию».

Аналогичного мнения придерживается и независимое экспертное сообщество.

«Алексей Навальный планирует действовать по подобному сценарию по одной простой причине: его не допустят до выборов, поскольку он имеет судимости, это во-первых. Во вторых, количество граждан, которые разделяют взгляды Навального и поддерживают их, незначительно. Более того, Алексей Навальный никогда не ставил перед собой задачу победить на выборах. Его единственная цель — это дестабилизация ситуации в стране путем организации различных провокационных акций», — говорит политолог Владимир Киреев.

Кроме того, эксперт указывает, что идеи Навального не только не понятны подавляющему большинству сознательных россиян, они отталкивают представителей гражданского общества: Навальный всячески игнорирует площадки, предоставленные ему местными властями для проведения тех или иных мероприятий. Вместо этого он призывает своих сторонников выходить на несанкционированные митинги. Чем это заканчивается — известно — молодежь оказывается в автозаках, а иногда и в изоляторах. Несмотря на все обещания оказать юридическую помощь своим соратникам, Навальный тут же забывает людей, которые еще пару часов назад выступали в его поддержку.

«Навальный использует эти провокации для того, чтобы показать, что права человека в России якобы нарушаются, политическая система несвободна. И чем больше провокаций происходит на таких акциях, тем больше и задержаний. Навальному выгодно как можно большее количество административных и уголовных наказаний, ведь тем более успешной для него будет являться его деятельность», — объясняет Владимир Киреев.

Деятельность Алексея Навального, еще раз напоминает Киреев, изначально была нацелена на создание как можно большего количества провокаций правоохранительных органов и массовых беспорядков, но никак не на изменение политической системы.

Стоит отметить, что Серуканов говорил еще и о том, что отказ от акции на проспекте Сахарова был вызван желанием «сгладить провал кампании Навального новой волной задержаний сторонников» и перейти к активному бойкотированию выборов.

Владимир Киреев также указывает на то, что это утверждение имеет под собой вполне логическое основание. Иными словами, Навальный устроит провокацию на митинге в Москве, чтобы сгладить свое политическое фиаско.

«Безусловно, эта акция — попытка отвлечь внимание от неудачного сбора подписей. Навальный не пользуется популярностью еще и потому, что у него нет никакой внятной программы, которая могла бы привлечь избирателя, и с которой можно было бы пойти на выборы».

Стоит отметить, что так называемая программа, которую не так давно представил Навальный, представляет собой набор политических тезисов, не подкрепленных никаким экономическим обоснованием. Ее раскритиковали даже либерально настроенные экономисты.