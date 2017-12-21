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Политика
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ВКС РФ в Саратове получили партию новых вертолетов «Ансат-У»
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    ВКС РФ в Саратове получили партию новых вертолетов «Ансат-У»

    17:37  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  21 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Саратове получили партию новых вертолетов «Ансат-У»

    Саратов, 21 декабря. Учебная авиабаза в Саратовской области получила партию новых вертолетов «Ансат-У».

    Департамент информации военного ведомства России сообщил, что учебная авиационная база Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, расположенная в Саратовской области, получила пять вертолетов «Ансат-У».

    Отмечается, что инструкторы академии после приемки машин на заводе-изготовителе провели переброску авиатехники на аэродром постоянной дислокации. Таким образом, государственный заказ на поставку десяти учебных вертолетов «Ансат-У» в 2017 году выполнен полностью.

    Ранее сообщалось, что в ноябре текущего года Военно-воздушная академия в Саратовской области получила пять подобных вертолетов, которые оперативно могут трансформироваться из транспортных в пассажирские и имеют широкий спектр применения.

    ВКС РФ в Саратове получили партию новых вертолетов «Ансат-У»

    Автор: Алексей Громов
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