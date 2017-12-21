ВКС РФ в Саратове получили партию новых вертолетов «Ансат-У»

Саратов, 21 декабря. Учебная авиабаза в Саратовской области получила партию новых вертолетов «Ансат-У».

Департамент информации военного ведомства России сообщил, что учебная авиационная база Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, расположенная в Саратовской области, получила пять вертолетов «Ансат-У».

Отмечается, что инструкторы академии после приемки машин на заводе-изготовителе провели переброску авиатехники на аэродром постоянной дислокации. Таким образом, государственный заказ на поставку десяти учебных вертолетов «Ансат-У» в 2017 году выполнен полностью.

Ранее сообщалось, что в ноябре текущего года Военно-воздушная академия в Саратовской области получила пять подобных вертолетов, которые оперативно могут трансформироваться из транспортных в пассажирские и имеют широкий спектр применения.