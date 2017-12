ВМС США придумали, как сделать свои истребители смертоносными для российских систем

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям познакомиться с переводом статьи The Navy Has A New Trick to Make its Fighter Jets Even More Lethal («ВМС США придумали, как сделать свои истребители еще более смертоносными»), опубликованной на портале The National Interest.

Эксперименты ВМС США доказывают, что передовые бортовые линии передачи данных значительно улучшат возможности авианосных ударных истребителей и самолетов радиоэлектронного подавления (РЭП) даже без создания новых платформ.

В ходе эксперимента ВМС США «Сетевые датчики-2017» экипажи Boeing F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler продемонстрировали новые возможности линии передачи данных сетевой технологии тактического наведения. Среди них — общая тактическая картина, многобортовое электронное наблюдение, объединение пилотируемых и беспилотных технологий Growler с беспилотной системой DASH-X/REMEDY и совместное сетецентрическое наведение.

Действующий флот постепенно будет внедрять эти новые возможности по мере модернизации программного обеспечения для F/А-18E/F и EA-18G в тяжелой борьбе за лидерство среди конкурирующих крупных держав, таких как Россия и Китай.

«Новые технологии позволят пилотам видеть все поле боя сразу, так как они смогут делиться данными с датчиков на разных самолетах», — говорится в сообщении командования авиационных систем.

Возможность видения общей тактической картины также повышает точность наведения, улучшая общее время выполнения задач и производительность в условиях боя «воздух-воздух».

В то время как флот F/A-18Е/F получит многие из этих модернизаций, чтобы эти самолеты были максимально эффективными, наиболее впечатляющие возможности появятся у Growler с РЭП. Взятая с Super Hornet система создания помех станет центральной частью программы создания совместного сетецентрического наведения, которая должна помочь крылу палубной авиации уничтожать передовые зенитно-ракетные угрозы, такие как российская система С-400.

Как и другие усилия, предпринятые в рамках эксперимента «Сетевые датчики», ключевым компонентом технологии совместного сетецентрического наведения является мощная линия передачи данных сетевой технологии тактического наведения, которая имеет во много раз более широкую полосу частот и более широкий диапазон, чем традиционно используемая сеть Link-16.

«Программа ускоряет работу датчиков и процесс наведения, используя общие стандарты данных и интерфейсов, повышая общую эффективность, — говорится в сообщении ВМС. — Мультисенсорная геолокация поддерживается на всех сенсорных узлах в сети и активируется с помощью инструментов интеграции технологии совместного сетецентрического наведения, впервые устанавливаемых на борту американских судов».

Во многом весь смысл эксперимента «Сетевые датчики-2017» заключался в беспрепятственном объединении датчиков технологии тактического наведения на всех кораблях и самолетах ВМС. Долгосрочный план военно-морских сил США состоит в том, чтобы каждый корабль, подводная лодка и самолет могли быть частью единой сети. Каждое стрелковое оружие будет оборудовано датчиком и наоборот — так объяснял это ныне отставной вице-адмирал Майк Маназир несколько лет назад. Только сейчас это видение начало приносить первые плоды.