Резолюцию ООН по Крыму назвали «лживыми постулатами», направленными против России

Санкт-Петербург, 21 декабря. Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела резолюцию по Крыму, написанную украинскими деятелями в соавторстве с еще 30 государствами. Поддержку документу оказали 26 стран, против выступили 70, а остальные воздержались и покинули голосование.

За год текст резолюции стал еще ближе к сценарию фантастического фильма и еще меньше описывает реальную ситуацию в Крыму. Представители ООН до сих пор принципиально не желают посетить полуостров, зато, судя по решению 19 декабря, охотно верят страшным сказкам о «российской агрессии в Крыму».

Принятая резолюция не только не может считаться серьезным документом, но дискредитирует Генассамблею ООН, заявил в беседе с ФАН заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

— Георгий Львович, какой вес имеет принятая ООН резолюция?

— Бумага составлена в Киеве и внесена Украиной при поддержке группы западных государств и их сателлитов из Генассамблеи ООН. Этот проект не отражает позицию мирового сообщества, потому что количество поддержавших его стран из года в год уменьшалось: сейчас оно составляет 70 – это немногим больше трети от общего стран-членов ООН. Но такова процедура принятия резолюций, что даже небольшим числом голосов при большом количестве воздержавшихся в ООН может приниматься документ, похожий на этот. Говорить об объективности таких бумаг не стоит. Они отражают позицию только консолидировавшихся вокруг антироссийской кампании группы государств.

— Как изменился текст документа?

— По существу принятого документа могу сказать, что там нет ничего нового – это лживые постулаты, повторяющиеся из года в год. Они направлены на дискредитацию и России, и Крыма. Реальных оснований под собой они не имеют: то, что там предлагается в качестве рекомендаций России, уже на сто процентов в Крыму реализовано. Крымско-татарский и украинский языки признаны государственными языками республики, созданы все ветви образования, СМИ работают на этих языках. Что касается крымских татар и якобы их притеснений, то функционирует около 350 мечетей и строится Соборная мечеть в Симферополе.

Принят указ президента по депортированным народам, крымские татары представлены практически во всех органах исполнительной и государственной власти. Если знать все эти факты, претензии к России в этом документе кажутся, по меньшей мере, необъективными. Обвинения в адрес нашей страны в несудебных казнях, убийствах, пытках – это попытка создать ложное впечатление о некой нетерпимости в Крыму.

Мы приглашаем всех иностранных объективных наблюдателей посещать Крым, к нам приезжает больше 100 делегаций в год, которые убеждаются в гармоничной позитивной жизни в Крыму, добром духе межнациональных отношений. Кстати, в этой резолюции есть противоречивые вещи: например, судя по тексту, римско-католические прихожане тоже подвергаются притеснениям.

При этом Ватикан не поддержал эту резолюцию, потому что прекрасно знает: между нами достигнута договоренность о строительстве нового католического храма в Крыму. Тем не менее, столь абсурдные заявления включены в документ, который претендует на серьезность. Такого рода бумаги дискредитируют саму Генассамблею ООН, поскольку никакого отношения к действительности не имеют.

— Такое ощущение, что обсуждение ситуации в Крыму ведется в параллельных вселенных: одни наблюдатели видят нормальную жизнь людей, другие верят в сказки про оккупацию и военный режим. Как так получается, что на мировой уровень выносится вторая позиция?

— Это отражение реальной информационной войны против России. Мы со своей стороны в структуры ООН внесли такое предложение: если они не могут направить своих представителей в Крым, мы готовы прислать своих представителей разных общин, чтоб те сами рассказали о реальном положении дел. Чтобы ООН больше не выпускало резолюций, оторванных от действительности. Но пока никаких сигналов со стороны ООНовской бюрократии мы не получаем. Продолжается конфронтация, которую наши украинские оппоненты с помощью западных покровителей выносят на международный уровень. Но мировое сообщество не слепое и не глухое: оно видит, как развивается ситуация на самой Украине, до него доходит объективная информация о нормальной жизни и поступательном развитии крымского полуострова. А если сравнить жизнь крымчан с жизнью современной Украины, становится понятно, почему Крым выбрал единственно правильным решением воссоединение с Россией.

— Глядя на список стран-участниц голосования за резолюцию по Крыму, мы можем точно сказать, кто нам союзник, а кто – оппонент?

— Нет, это необъективные показатели их отношений с Россией. Многие из стран под давлением поддерживают резолюцию, но все больше проявляют недовольство тем, что им эту позицию навязывают. Это страны из числа ЕС и те государства, которые вынуждены поддаться такому давлению по экономическим, военно-политическим и другим причинам. Я бы еще отметил количество воздержавшихся и неголосующих стран – больше 20 стран протестуют, две трети уходят с голосования. Из тех, кто остался в числе 70 поддержавших,многие находятся под пятой США и ведущих стран НАТО. Добавлю еще, что резолюция не имеет обязательного характера – лишь рекомендательный.