Эксперт раскрыл преимущества российского «Грача» перед американским «Бородавочником»

В Интернете появилось видео, показывающее как российский штурмовик Су-25СМ3 наносит ракетные удары по учебным целям.

Су-25 — уникальный самолет, вооружение которого мощнее, чем у его прямого конкурента — американского A-10 Thunderbolt II, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Он же раскрыл преимущества российского «Грача» перед американским «Бородавочником».

Запись опубликована телеканалом «Звезда». Сообщается что во время маневров, которые прошли 13 декабря в Ставропольском крае, использовались неуправляемые ракеты. Помимо этого, на учениях были отработаны маневры нанесения ударов по наземным целям и тактика воздушного боя.

«Су-25 — уникальный штурмовик. У него не герметизированная кабина, так как самолет предназначен для нанесения ракетно-бомбового удара на средних высотах. То есть при попадании снаряда в герметичную кабину, летчик получает динамический удар, а Су-25 лишен этого недостатка. Кроме того, у него бронированная кабина и очень высокая живучесть. Самолет хорошо себя зарекомендовал во время афганского и чеченских конфликтов. Был момент, когда этому самолету попадала ракета в хвост, и пилот умудрился довести самолет до аэродрома и посадить его», — говорит Андрей Карсноперов.

При этом эксперт сравнивает российский штурмовик с американским аналогом A-10 Thunderbolt II. Однако, по мнению аналитика, Су-25, который в войсках получил имя «Грач», обладает большей маневренностью и способен выполнять многие фигуры высшего пилотажа.

«Американский самолет тяжелее нашего и, несмотря на то, что двигатели Thunderbolt мощнее, у него ограниченны углы тангажа и крена, поэтому он может срываться в полете. Подчеркну, что еще одним недостатком силовой установки является место ее расположения — сверху над фюзеляжем. При этом двигатели не имеют бронирования, а значит, могут быть повреждены во время обстрелов самолета с земли», — продолжает эксперт.

Средства боевой живучести Су-25 касаются многих основных элементов самолета. Так, кабина пилота сварена из листов авиационной титановой брони, а усиленное лобовое остекление позволяет выдерживать попадание пуль калибром 12,7 мм. Бронеплиты также устанавливаются под топливным баком и охватывают мотоотсек. Но главное преимущество перед американским самолетом, по мнению собеседника ФАН, заключается в вооружении.

«И если обратить внимание на крылья Су-25, то у него, как гребешок, видны пилоны для крепления вооружения. В среде техников Су-25 получил другое имя «смерть оружейника», ведь чтобы повесить все оружие, которое самолет может унести, необходим не один час. Пока повесишь бомбы, ракеты, баки, загрузишь боекомплект для авиационной пушки, не один раз потом обольешься, но это оправдано в бою», — утверждает аналитик.

Под крыльями Су-25 могут устанавливаться авиабомбы различного калибра, управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-земля», управляемые ракеты «воздух-воздух». В целом штурмовик может нести 32 вида вооружения.

«У американца стоит отметить 30-мм авиационную пушку системы Гатлинга GAU-8, вокруг которой, и построен сам самолет. Но тут есть небольшая проблема: так как пушка очень мощная, делать длинные залпы нельзя, потому что ее отдача значительно тормозит самолет, а сама система буквально «сжирает» боеприпасы. Кроме того, не очень хорошо на эксплуатационных качествах сказываются вибрации, возникающие во время стрельбы», — заключил Красноперов.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Активно использовался при проведении военной операции ВКС РФ в Сирийской арабской республике.

A-10 Thunderbolt II (в войсках США его еще называют «Бородавочник») — одноместный двухдвигательный штурмовик, разработанный для ВВС США. Предназначен для уничтожения танков, бронемашин и других наземных целей.