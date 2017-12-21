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Политика
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Политика
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ракетную атаку на Эр-Рияд
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    Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ракетную атаку на Эр-Рияд

    17:23  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  21 Декабря 2017
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    Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ракетную атаку на Эр-Рияд

    Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин осудил ракетную атаку на Эр-Рияд в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Бен Абделем Азизом Аль Саудом.

    «Осудив подобные действия, Владимир Путин отметил важность всестороннего расследования инцидента и высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путем национального диалога», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Лидеры стран также обсудили ситуацию в Сирии. Путин и Аль Сауд согласились с необходимостью продолжать работу по политическому урегулированию сирийского вооруженного конфликта.

    Напомним, что 19 декабря боевики из йеменского движения «Ансар Алла» выпустили баллистическую ракету в сторону Эр-Рияда. В 2015 году Саудовская Аравия в числе других арабских стран вмешалась в йеменский конфликт, выступив против мятежников-хуситов.

    Автор: Геннадий Плющев
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