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Сирия эксклюзив
Сирия: для детей погибших военных САА в Дамаске организовали рождественский праздник
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    Сирия: для детей погибших военных САА в Дамаске организовали рождественский праздник

    18:00  23 Декабря 2017
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    Сирия: для детей погибших военных САА в Дамаске организовали рождественский праздник

    Дамаск, 21 декабря. Сирийские меценаты организовали праздник для детей погибших сирийских военных, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Праздник для детей погибших военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) был организован бизнесменами и меценатами в отеле «Шератон» в Дамаске.

    В основном, на мероприятие приехали жители городка Сейднайя (27 км к северу от столицы), который традиционно населяют христиане. Во время активной фазы боевых действий населенный пункт оказался под ударом террористов.

    Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, в украшено зале отеля проходит праздничная дискотека. На сцене на фоне сирийского флага играют приглашенные музыканты. Молодежь танцует и общается под музыку приглашенного DJ. Для более младших ребят был организован банкет. Не обошлось без символа Рождества и Нового года — Санты Клауса и его помощников.

    Город Сейднайя известен с давних времен. На арамейском языке он назывался Данаба. По одному из преданий, в 546 году во время похода императора Юстиниана I против персов, на этом месте явилась Дева Мария, которая дала указание построить здесь монастырь.

    Сирия: для детей погибших военных САА в Дамаске организовали рождественский праздник

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #саа #рождество
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