Сирия: для детей погибших военных САА в Дамаске организовали рождественский праздник

Дамаск, 21 декабря. Сирийские меценаты организовали праздник для детей погибших сирийских военных, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Праздник для детей погибших военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) был организован бизнесменами и меценатами в отеле «Шератон» в Дамаске.

В основном, на мероприятие приехали жители городка Сейднайя (27 км к северу от столицы), который традиционно населяют христиане. Во время активной фазы боевых действий населенный пункт оказался под ударом террористов.

Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, в украшено зале отеля проходит праздничная дискотека. На сцене на фоне сирийского флага играют приглашенные музыканты. Молодежь танцует и общается под музыку приглашенного DJ. Для более младших ребят был организован банкет. Не обошлось без символа Рождества и Нового года — Санты Клауса и его помощников.

Город Сейднайя известен с давних времен. На арамейском языке он назывался Данаба. По одному из преданий, в 546 году во время похода императора Юстиниана I против персов, на этом месте явилась Дева Мария, которая дала указание построить здесь монастырь.