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Политика
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Не Зюганов: КПРФ и НПСР выдвинут единого кандидата на президентские выборы-2018
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    Не Зюганов: КПРФ и НПСР выдвинут единого кандидата на президентские выборы-2018

    17:26  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  21 Декабря 2017
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    Не Зюганов: КПРФ и НПСР выдвинут единого кандидата на президентские выборы-2018

    Москва, 21 декабря. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и движение «Национально-патриотические силы России» (НПСР) планируют выдвинуть единого кандидата на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года.

    Соответствующее решение было принято на съезде НПСР. Согласно предварительным данным, возможными кандидатами являются директор компании «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин и публицист Юрий Болдырев.

    «На съезде национал-патриотов впервые принято решение объединиться с КПРФ и выдвинуть одного кандидата. От КПРФ будет предложен Грудинин, от национал-патриотов — Болдырев», — пояснил источник издания Infox.ru.

    Руководство КПРФ планирует определиться с единым кандидатом на съезде 23 декабря.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Партия Роста выдвинула бизнес-омбудсмена Бориса Титова в качестве кандидата на пост президента России.

    Автор: Алексей Громов
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    #кпрф #выборы-2018 #нпср
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