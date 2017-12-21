Не Зюганов: КПРФ и НПСР выдвинут единого кандидата на президентские выборы-2018

Москва, 21 декабря. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и движение «Национально-патриотические силы России» (НПСР) планируют выдвинуть единого кандидата на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года.

Соответствующее решение было принято на съезде НПСР. Согласно предварительным данным, возможными кандидатами являются директор компании «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин и публицист Юрий Болдырев.

«На съезде национал-патриотов впервые принято решение объединиться с КПРФ и выдвинуть одного кандидата. От КПРФ будет предложен Грудинин, от национал-патриотов — Болдырев», — пояснил источник издания Infox.ru.

Руководство КПРФ планирует определиться с единым кандидатом на съезде 23 декабря.

Напомним, ранее стало известно о том, что Партия Роста выдвинула бизнес-омбудсмена Бориса Титова в качестве кандидата на пост президента России.