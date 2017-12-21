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Политика
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Россия
Путин подписал указ об основных направлениях политики по развитию конкуренции
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    Путин подписал указ об основных направлениях политики по развитию конкуренции

    17:29  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  21 Декабря 2017
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    Путин подписал указ об основных направлениях политики по развитию конкуренции

    Москва, 21 декабря. Указ об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции, подготовленный кабмином, подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил сам глава российского государства в ходе встречи с председателей правительства Дмитрием Медведев.

    «Правительство в рамках поручения, которое Вы давали, подготовило указ президента об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», — сказал Медведев, обращаясь к российскому лидеру.

    «Конечно, я его сейчас подпишу», — сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин в целом поддержал инициативу ввести неналоговый сбор на прокат иностранных фильмов в России. 

    Путин подписал указ об основных направлениях политики по развитию конкуренции

    Напомним, что Медведев поручил правительству разобраться в каждом случае задержек зарплат на российских предприятиях.

    Автор: Тимур Румянцев
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