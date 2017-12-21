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Спесцпосланник ООН по Сирии заявил, что альтернативы женевскому процессу нет
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    Спесцпосланник ООН по Сирии заявил, что альтернативы женевскому процессу нет

    17:19  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:19  21 Декабря 2017
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    Спесцпосланник ООН по Сирии заявил, что альтернативы женевскому процессу нет

    Москва, 21 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу, что альтернативы женевскому процессу по Сирии нет. 

    Стаффан де Мистура на встрече с главами МИД и Минобороны в Москве заявил, что альтернативы «Женеве» по урегулированию ситуации в Сирии нет.

    «В Женеве у нас не было хорошей встречи, вы знаете, я знаю это. Мы должны работать для того, чтобы Женева дала результаты, потому что альтернативы женевскому процессу, который признан мировым сообществом, нет», — прокомментировал спецпосланник международной организации.

    Напомним, что ранее в женевском офисе ООН состоялась восьмая встреча по Сирии. Постпред РФ при организации Алексей Бородавкин отметил, что очередной раунд не был успешным. Переговоры Дамаска и сирийской оппозиции не удалось начать, поскольку после консультаций в Эр-Рияде объединенная оппозиция выставила предварительные условия. 

    Спесцпосланник ООН по Сирии заявил, что альтернативы женевскому процессу нет

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #лавров #шойгу #де мистура
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