В МВД Чечни рассказали подробности биографии нового главы полиции Грозного

Грозный, 21 декабря. Власти Чечни рассказали подробности биографии нового главы УВД России по городу Грозный младшего лейтенанта Хас-Магомеда Кадырова.

Кадыров официально представил личному составу полиции Грозного нового начальника 1991 года рождения. Многие сразу же обратили внимание на одинаковые фамилии нового главы УВД и чеченского лидера. Однако информации о их родстве нет.

СМИ окрестили молодого человека «студентом-первокурсником», ссылаясь на относительно юный возраст, однако в МВД по Чечне опровергли эти домыслы. В 2014 году Кадыров получил диплом Чеченского государственного университета по специальности «юриспруденция». После этого он стал работать на разных должностях — от помощника чеченского лидера до руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД по Чечне.

«Это грамотный, дисциплинированный и преданный своему делу сотрудник, который с первых дней работы в правоохранительной системе проявил лучшие качества, чем и заслужил последнее назначение», — цитирует РИА Новости свои источники.

Глава Чечни в свою очередь подчеркнул, что назначение Кадырова на этот пост обусловлено личными качествами молодого человека и его заслугами перед родиной. По словам лидера республики, младший лейтенант является трудолюбивым и энергичным молодым человеком.

Кроме того, он хорошо себя зарекомендовал в качестве руководителя, в частности возглавлял процесс по возвращению в республику двух детей из Сирии. Кадыров неоднократно проявлял мужество при проведении различных спецопераций.

«Я уверен, что Хас-Магомед выведет работу управления на более высокий уровень», — поделился мнением глава Чечни.

Уже известно, что в республике поддержали выбор главы региона. Жители Чечни поздравляют молодого человека с назначением и желают ему удачи.