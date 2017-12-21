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В МВД Чечни рассказали подробности биографии нового главы полиции Грозного
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    В МВД Чечни рассказали подробности биографии нового главы полиции Грозного

    17:45  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:45  21 Декабря 2017
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    В МВД Чечни рассказали подробности биографии нового главы полиции Грозного

    Грозный, 21 декабря. Власти Чечни рассказали подробности биографии нового главы УВД России по городу Грозный младшего лейтенанта Хас-Магомеда Кадырова.

    Кадыров официально представил личному составу полиции Грозного нового начальника 1991 года рождения. Многие сразу же обратили внимание на одинаковые фамилии нового главы УВД и чеченского лидера. Однако информации о их родстве нет.

    СМИ окрестили молодого человека «студентом-первокурсником», ссылаясь на относительно юный возраст, однако в МВД по Чечне опровергли эти домыслы. В 2014 году Кадыров получил диплом Чеченского государственного университета по специальности «юриспруденция». После этого он стал работать на разных должностях — от помощника чеченского лидера до руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД по Чечне.

    «Это грамотный, дисциплинированный и преданный своему делу сотрудник, который с первых дней работы в правоохранительной системе проявил лучшие качества, чем и заслужил последнее назначение», — цитирует РИА Новости свои источники.

     

    Дорогие друзья! Сегодня я встретился с личным составом @umvd_grozny_95 УВД РФ по Грозному. Мы с министром внутренних дел @95.mvd МВД РФ по ЧР Русланом Алхановым официально представили нового начальника Хас-Магомеда Кадырова. Это - энергичный и трудолюбивый, прекрасно подготовленный руководитель. На ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны. За короткое время ему удалось коренным образом изменить ситуацию в Управлении @unk_mvd95 наркоконтроля МВД по ЧР. Теперь ему поручен ещё более важный участок работы - город Грозный. Уверен, личный состав будет и дальше достойно нести службу по охране общественного порядка. Мы все помним трагические события прошлого года, когда шайтаны попытались нарушить спокойствие в Грозном. Сотрудники полиции проявили мужество, защитив город и его жителей. Теперь основная роль отводится профилактической работе. Все силы и средства для выполнения этих задач имеются. Я уверен, что Хас-Магомед выведет работу управления на более высокий уровень. Вместе с Русланом Шахаевичем мы посетили мемориал памяти сотрудников УВД, погибших в годы контртеррористической операции. На нём фамилии 103 сотрудников - соратников Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, отдавших свои жизни за мир и стабильность. #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный #МВД #Полиция

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    Глава Чечни в свою очередь подчеркнул, что назначение Кадырова на этот пост обусловлено личными качествами молодого человека и его заслугами перед родиной. По словам лидера республики, младший лейтенант является трудолюбивым и энергичным молодым человеком.

    Кроме того, он хорошо себя зарекомендовал в качестве руководителя, в частности возглавлял процесс по возвращению в республику двух детей из Сирии. Кадыров неоднократно проявлял мужество при проведении различных спецопераций.

    «Я уверен, что Хас-Магомед выведет работу управления на более высокий уровень», — поделился мнением глава Чечни.

    Уже известно, что в республике поддержали выбор главы региона. Жители Чечни поздравляют молодого человека с назначением и желают ему удачи.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кадыров #полиция #грозный #назначение #увд рф по грозному
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