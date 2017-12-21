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Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии
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    Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

    17:04  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  21 Декабря 2017
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    Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел в Сирии. О переговорах сообщила пресс-служба Кремля.

    Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры обстоятельно обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня. В частности, был поднят вопрос об обстановке в Йемене. Аль Сауд напомнил о запуске боевиками йеменского движения «Ансар Алла» баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда 19 декабря и выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

    Путин осудил запуск ракеты и отметил  важность всестороннего расследования инцидента. При этом глава российского государства подчеркнул важность  разрешения йеменского кризиса исключительно мирным путем.

    Состоялся и обмен мнениями касательно ситуации в Сирии. При этом и Путин, и король Саудовской Аравии подчеркнули необходимость достижения политического урегулирования и дальнейшей активизации усилий в этом направлении.

    На повестке оказались и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу. Обсудив обстановку на мировом рынке углеводородов, Путин и Аль Сауд условились продолжать тесной координацию двух стран для поддержания стабильности в этой сфере.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #саудовская аравия #аль сауд #телефонный звонок
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