Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел в Сирии. О переговорах сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры обстоятельно обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня. В частности, был поднят вопрос об обстановке в Йемене. Аль Сауд напомнил о запуске боевиками йеменского движения «Ансар Алла» баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда 19 декабря и выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

Путин осудил запуск ракеты и отметил важность всестороннего расследования инцидента. При этом глава российского государства подчеркнул важность разрешения йеменского кризиса исключительно мирным путем.

Состоялся и обмен мнениями касательно ситуации в Сирии. При этом и Путин, и король Саудовской Аравии подчеркнули необходимость достижения политического урегулирования и дальнейшей активизации усилий в этом направлении.

На повестке оказались и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу. Обсудив обстановку на мировом рынке углеводородов, Путин и Аль Сауд условились продолжать тесной координацию двух стран для поддержания стабильности в этой сфере.