Наркоторговец впервые в России получил пожизненный срок

Москва, 21 декабря. В России впервые в истории вынесен приговор о пожизненном лишении свободы по делу о торговле наркотиками. Именно такое решение 21 декабря принял Московский областной суд, рассматривавший дело группы наркоторговцев из Таджикистана. К максимально возможному сроку лишения свободы приговорили лидера ОПГ Шерали Табарова.

«Суд назначил Табарову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря суда.

Отметим, всего фигурантами уголовного дела, точку в котором теперь поставил суд, являлись 15 граждан Таджикистана. Как установило следствие, в период с 2012 по 2015 год они организовали канал поставки наркотиков в Россию. При этом речь идет о попытке ввоза и распространении крупной партии героина — около 600 килограммов.

Участники организованной преступной группы приговорены к различным срокам лишения свободы — от 6 до 25 лет. Лидеру ОПГ, Табарову, который ранее уже отбывал десятилетнее наказание наркопрестулпения, суд вынес максимально жесткий приговор — пожизненное лишение свободы.