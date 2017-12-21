Медведев потребовал разобраться с каждым случаем задержки зарплат в России

Москва, 21 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разобраться в каждом случае задержек зарплат на российских предприятиях. Об этом премьер-министр заявил в ходе заседании правительства.

«Есть проблемные предприятия. Это и предприятия, расположенные в Приморском крае, Хабаровском крае, Петербурге, Москве, Ивановской области, Ленинградской области. По наиболее проблемным предприятиям нужны решения, которые в первую очередь учитывают интересы работников и их семей», — передает слова Медведева РИА Новости.

Глава правительства добавил, что за минувший год удалось урегулировать несколько резонансных случаев с задержками зарплат, однако остались предприятия, на которых работники до сих пор не получили заработанные деньги.

В свою очередь глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что благодаря жалобам сотрудников и инспекторскому реагированию было погашен более 21 миллиарда рублей долгов по зарплатам. Он также добавил, что в настоящее время в России около 100 крупных предприятий-должников, которые задолжали своим сотрудникам более 25 миллионов рублей.