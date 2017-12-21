У боевиков «Боко Харам» в Нигерии силовики захватили самодельные автоматы из дерева

Абуджа, 21 декабря. Боевики подконтрольной «Халифату» группировки «Боко Харам» атаковали гуманитарный конвой ООН в Нигерии.

По данным СМИ Нигерии местные силовики попали в засаду группировки «Боко Харам» (является филиалом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1») на отрезке трассы Дайква - Нгала. Силовики сопровождали груз по линии ООН. В ходе столкновения силам безопасности удалось защитить гуманитарный груз и уничтожить шесть исламистов. Армейцы потеряли четверых военнослужащих, при этом ни один представитель ООН не пострадал.

После столкновения военнослужащие захватили на поле боя шесть единиц вооружения боевиков. Из них два автомата Калашникова, штурмовая винтовка FN FAL и три «самопала», собранные из деревянных элементов с небольшим содержанием металлических деталей. Самоделки были приспособлены для одиночных выстрелов с последующей перезарядкой, однако стилизованы под АК для устрашения жертв нападений.

1 Организация запрещена на территории РФ.