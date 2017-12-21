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Шойгу: В Женеве не удалось наладить диалог между оппозиционными группами Сирии
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    Шойгу: В Женеве не удалось наладить диалог между оппозиционными группами Сирии

    16:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  21 Декабря 2017
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    Шойгу: В Женеве не удалось наладить диалог между оппозиционными группами Сирии

    Москва, 21 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе переговоров по Сирии в Женеве так и не удалось наладить диалог между оппозиционными группами. Об этом глава Минобороны РФ заявил в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    «Сегодня есть несколько оппозиционных групп… Одну из них вы собирали не так давно в Женеве, — мы там принимали участие, — где не удалось найти и наладить нормальный и конструктивный диалог между группой из Эр-Рияда и группой, которая приехала из Дамаска и Каира», — передает слова Шойгу РИА Новости.

    В свою очередь спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры по Сирии в Женеве уже дают свои результаты, что свидетельствует о безальтернативности женевского процесса.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #шойгу #де мистура #женева
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