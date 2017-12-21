Шойгу: В Женеве не удалось наладить диалог между оппозиционными группами Сирии

Москва, 21 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе переговоров по Сирии в Женеве так и не удалось наладить диалог между оппозиционными группами. Об этом глава Минобороны РФ заявил в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Сегодня есть несколько оппозиционных групп… Одну из них вы собирали не так давно в Женеве, — мы там принимали участие, — где не удалось найти и наладить нормальный и конструктивный диалог между группой из Эр-Рияда и группой, которая приехала из Дамаска и Каира», — передает слова Шойгу РИА Новости.

В свою очередь спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры по Сирии в Женеве уже дают свои результаты, что свидетельствует о безальтернативности женевского процесса.