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Лавров: Некоторые игроки пытаются затруднить урегулирование в Сирии
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    Лавров: Некоторые игроки пытаются затруднить урегулирование в Сирии

    16:52  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  21 Декабря 2017
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    Лавров: Некоторые игроки пытаются затруднить урегулирование в Сирии

    Москва, 21 декабря. Ряд игроков пытаются затруднить процесс сирийского урегулирования. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который 21 декабря проводит встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

    «Есть целый ряд факторов, которые некоторые игроки пытаются использовать для того, чтобы процесс (урегулирования в САР — прим. ФАН) затруднить», — цитирует Лаврова ТАСС.

    Лавров, Шойгу и де Мистура обсудили самые актуальные вопросы урегулирования ситуации в САР: функционирование зон деэскалации, розыск похищенных в Сирии людей, адаптация к мирной жизни возвращаемых в свои дома беженцев.  

    Российские министры и представитель ООН также не обошли стороной тему проведения в России Конгресса национального диалога Сирии. Как отметил Сергей Шойгу, Россия полностью готова к обсуждению конкретных шагов по организации мероприятия в Сочи. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #лавров #шойгу #де мистура
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