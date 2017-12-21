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Политика
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Политика
Шойгу: РФ готова к обсуждению конкретных шагов по подготовке Конгресса нацдиалога Сирии
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    Шойгу: РФ готова к обсуждению конкретных шагов по подготовке Конгресса нацдиалога Сирии

    16:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:22  21 Декабря 2017
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    Шойгу: РФ готова к обсуждению конкретных шагов по подготовке Конгресса нацдиалога Сирии

    Москва, 21 декабря. Российская сторона готова к обсуждению конкретных шагов по подготовке к проведению в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который встретился со спецпосланником генсека ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

    По словам Шойгу, время для этого «назрело».

    «Мы, конечно, готовы к обсуждению конкретных шагов об организации Конгресса национального диалога по Сирии в Сочи. Время назрело, время подошло, время решать», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

    Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова связала провал восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве с попыткой представителей оппозиции САР сорвать подготовку к проведению Конгресса национального диалога Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #шойгу
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