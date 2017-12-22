Новый год Собаки: самые интересные факты о наступающем 2018-м

Заканчивается 2017 год, на пороге новый — 2018-й. Поговаривают, что по восточному календарю нас ждет год Собаки. А еще поговаривают, что начнется год Собаки отнюдь не в ночь с 31 декабря на 1 января, а гораздо позже. Федеральное агентство новостей поможет разобраться.

Что за Собака будет символом Нового года

По весьма популярному, отнюдь не только в Поднебесной, китайскому календарю, который иногда еще называют восточным, тотемным животным 2018 года будет Собака. И не просто собака — а Желтая земляная собака.

Откуда взялась Желтая земляная собака

Китайские астрологи пользуются лунным календарем, считая началом Нового года второе новолуние, которое наступает после зимнего солнцестояния (в 2017 году это 21 декабря). Всего в китайском календаре 12 животных-символов, которые, сменяя друг друга, образуют 12-годичные циклы. На 12-годичные циклы накладываются еще два цикла — пять основных стихий (металл, дерево, вода, огонь, земля) и два вида так называемой космической энергии (Инь и Ян).

Наступающий год Собаки — одиннадцатый в китайском 12-летнем цикле, несущий энергию Ян, а также энергию земли. Земля в китайской мифологии ассоциируется с желтым цветом. Вот откуда взялась Желтая земляная собака — это просто расшифровка «китайской грамоты».

Когда были предыдущие годы Собаки

Это 2006-й, 1994-й, 1982-й, 1970-й, 1958-й, и т.д.

Что за люди рождаются в год Собаки

Собака — отличное существо и самый верный друг человека. Поэтому в Китае верят, что люди, рожденные в год Собаки, честны, исполнительны, бескорыстны, преданы друзьям, верны в семейной жизни, и вообще однолюбы. У них открытый веселый характер, они всегда готовы к приключениям, с ними никогда не скучно.

Астрологи утверждают, что знак Зодиака, схожий по характеру с людьми, рожденными в год Собаки, — это Весы. Лучше всего, уверяют любители астрологии, если человек, родившийся в год Собаки, свяжет свою жизнь со тем, кто родился в год Тигра или Лошади.

Кто из знаменитостей родился в год Собаки

Это принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также Элвис Пресли, Бриджит Бардо, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Ума Турман, Мэтт Дэймон, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун, Мадонна, Софи Лорен и Сильвестр Сталлоне.

Когда наступит год Желтой земляной собаки

По китайскому календарю год Собаки наступит только через полтора месяца после нашего Нового года — в ночь на 16 февраля 2018-го. Продлится год Собаки до 4 февраля 2019 года. Так что в новогоднюю ночь для китайцев еще продолжается год Красного огненного петуха, тотемного животного 2017-го.

Почему же мы встречаем год Собаки в новогоднюю ночь

Это традиция, которая пришла к нам еще с позднесоветских времен, а точнее — с середины 1970-х годов. Советская идеология в это время уже, скажем так, превратилась в ритуал, и в это время расцвела пышным цветом мода на всякою эзотерику, гороскопы, восточные календари и т.д.

Власти с этим боролись, но как-то без энтузиазма. При этом книги по «восточной» тематике достать было сложно, Интернета, как вы сами понимаете, не было и в помине, поэтому в сути вопросов разбирались немногие. Что Китайский новый год наступает отнюдь не в ночь с 31-го на первое, многие узнали гораздо позже.

А поскольку для большинства советских граждан Новый год был любимым и к тому же лишенным идеологической составляющей праздником, различные «восточные» атрибуты пришлись весьма кстати. Все старались соответствующе одеться на Новый год, поставить на стол угощение, которое порадует «тотемное» животное, и т.д. Традиция прижалась, и мы до сих пор продолжаем встречать китайского «героя» Нового года (в нашем случае Желтую собаку) уже в новогоднюю ночь, тем более, что все это носит, скорее ритуальный, но вполне милый характер.

Что поставить на стол в новогоднюю ночь, чтобы «порадовать» Собаку

Да, в общем, всякие мясные вкусные штуки. Собака не прочь погрызть косточку (роль которой отлично выполнят свиные ребрышки), по душе ей будут и различные блюда из курицы, говядины, баранины и т.д.

Поскольку наша Собака желтая, то подойдут фрукты, овощи, орехи, сухофрукты всех оттенков желтого, коричневого и даже красного (поскольку это цвет уходящего года Петуха). Кстати, фрукты, овощи и орехи порадуют тех, кто соблюдает Рождественский пост, который продлится до 6 января.

А вот на сладкое в новогоднюю ночь можно не налегать — собакам оно неполезно, да и на фигурах людей отражается не лучшим образом.

И алкоголем лучше не увлекаться — собаки, страх, как не любят пьяных.

В чем встречать год Желтой собаки

В новогоднюю ночь смело наряжайтесь во все оттенки желтого, коричневого, оранжевого, золотистого и даже красного, чтобы почтить уходящего Петуха. А, впрочем, одевайтесь так, как вам хочется, главное — чувствовать себя уверенно и от души веселиться.

Единственное, что настоятельно советуют защитники животных, избегайте меховых элементов в нарядах, а то Собака может и обидеться.

Правило — побольше фантазии и поменьше комплексов — относится и к тому, как украсить на Новый год праздничный стол, традиционную елку и жилище.

Где отмечать Новый год Собаки

Собака любит «стаю», поэтому смело зовите гостей или идите на вечеринку в большую компанию. Выводите родных и друзей на улицу в новогоднюю ночь — кататься с гор, смотреть или запускать фейерверки (последнее — только если вам больше 18-ти, а пиротехника является лицензионной), и т.д.

Что советуют астрологи в год Собаки

Астрологи советуют в год Собаки быть активным, дружелюбным, смело браться за новое, строить отношения, в том числе супружеские. Вообще по всем приметам нас ждет позитивный, мирный и «дружелюбный» год.

Что дарить на год Собаки

Естественно, лучший подарок — это собака. Сегодня вокруг море разных «собачьих» сувениров разных вариантов, вкуса и стоимости.

Но, конечно, все это изобилие меркнет перед живым щенком. Однако, если вы решили подарить кому-то настояую собаку, обязательно согласуйте подарок с тем, кому он предназначен. А если вы намерены подарить живую собаку ребенку, естественно, нужно заручиться согласием его родителей или, если говорить официальным языком, законных представителей.

Ну, а лучше всего сделать подарок себе самому — обзавестись собакой, причем не абы какой, а самой лучшей и верной — взятой из приюта.