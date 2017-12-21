Де Мистура отправится на переговоры по Сирии в Астане после встречи с Лавровым и Шойгу

Москва, 21 декабря. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что отправится на переговоры по Сирии в Астану сразу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Я планирую поехать в Астану прямо после этой встречи, чтобы быть способным увидеть некоторый прогресс в вопросе заключенных, который является назревшей проблемой, и сирийцы просят нас (об этом) все время», — сказал спецпосланник ООН по Сирии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов сообщил, что Россия призовет де Мистуру активнее продвигать политический процесс на переговорах конфликтующих сторон в Женеве.

Напомним,что де Мистура по-прежнему видит возможность для нормализации политического процесса в Сирии, направленного на урегулирование регионального конфликта.