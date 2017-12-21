Захарова: В России устали от однотипных и гротескных действий Вашингтона

Москва, 21 декабря. Включение Вашингтоном России в список угроз для США является не чем иным, как очередным гротеском, а в Москве устали от однотипных действий американской стороны. Так новую стратегию национальной безопасности Соединенных штатов прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наступает некая усталость от однотипных и гротескных шагов и действий Вашингтона, которые явно лоббируются определенными силами», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что российской стороне уже едва удается скрывать свою усталость от однотипной риторики США, которые считают, что разрушение отношений Москвы и Вашингтона принесет кому-то выгоду.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, где в частности говорится, что действия России вкупе с ее военным потенциалом создают на территории Евразии «нестабильный рубеж».