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Политика
Захарова: В России устали от однотипных и гротескных действий Вашингтона
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    Захарова: В России устали от однотипных и гротескных действий Вашингтона

    17:40  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:40  21 Декабря 2017
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    Захарова: В России устали от однотипных и гротескных действий Вашингтона

    Москва, 21 декабря. Включение Вашингтоном России в список угроз для США является не чем иным, как очередным гротеском, а в Москве устали от однотипных действий американской стороны. Так новую стратегию национальной безопасности Соединенных штатов прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

     «Наступает некая усталость от однотипных и гротескных шагов и действий Вашингтона, которые явно лоббируются определенными силами», — заявила Захарова.

    Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что российской стороне уже едва удается скрывать свою усталость от однотипной риторики США, которые считают, что разрушение отношений Москвы и Вашингтона принесет кому-то выгоду.  

    Напомним, ранее стало известно, что Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, где в частности говорится, что действия России вкупе с ее военным потенциалом создают на территории Евразии «нестабильный рубеж». 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #захарова #мид рф
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