Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Весь мир
Власти Швеции приняли закон об обязательном условии для секса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Швеции приняли закон об обязательном условии для секса

    18:01  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:01  21 Декабря 2017
    3890

    Власти Швеции приняли закон об обязательном условии для секса

    Стокгольм, 21 декабря. Парламент Швеции принял закон, согласно которому мужчина обязан каждый раз получать от женщины согласие на секс.

    Скандалы вокруг изнасилований в Голливуде стал поводом для изменения законодательства Швеции. Парламент страны принял закон, согласно которому перед сексом мужчина должен каждый раз получать официальное согласие от женщины.

    В противном случае, близость может быть приравнена к изнасилованию, даже если все произошло по обоюдному согласию. Обвинение может быть предъявлено даже в тех случаях, если физического насилия и угроз не было, передает «ФедералПресс».

    Власти Швеции приняли закон об обязательном условии для секса

    Однако в документе не указано, в каком формате женщина должна давать согласие на секс. У закона, который должен вступить в силу следующим летом, появилось много критиков. Они отмечают, что обвинение в изнасиловании может быть предъявлено, даже если его не было.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #швеция #секс #женщина #закон #мужчина #согласие
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть