Власти Швеции приняли закон об обязательном условии для секса

Стокгольм, 21 декабря. Парламент Швеции принял закон, согласно которому мужчина обязан каждый раз получать от женщины согласие на секс.

Скандалы вокруг изнасилований в Голливуде стал поводом для изменения законодательства Швеции. Парламент страны принял закон, согласно которому перед сексом мужчина должен каждый раз получать официальное согласие от женщины.

В противном случае, близость может быть приравнена к изнасилованию, даже если все произошло по обоюдному согласию. Обвинение может быть предъявлено даже в тех случаях, если физического насилия и угроз не было, передает «ФедералПресс».

Однако в документе не указано, в каком формате женщина должна давать согласие на секс. У закона, который должен вступить в силу следующим летом, появилось много критиков. Они отмечают, что обвинение в изнасиловании может быть предъявлено, даже если его не было.