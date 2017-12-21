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Срочный звонок Путину: опубликовано видео прерванного заседания в Кремле
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    Срочный звонок Путину: опубликовано видео прерванного заседания в Кремле

    17:17  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  21 Декабря 2017
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    Срочный звонок Путину: опубликовано видео прерванного заседания в Кремле

    Москва, 21 декабря. Срочный звонок президенту РФ Владимиру Путину прервал сегодня заседание Совета по культуре и искусству в Кремле.

    Кто звонил российскому лидеру остается неизвестным, пока в Сети опубликовали видео, как президент РФ покидает зал заседаний, предварительно извинившись перед собравшимися. На записи глава государства продемонстрировал пачку записок, пообещав каждому предоставить слово, но уточнил, что сначала ему необходимо подойти к телефону. 

    Срочный звонок Путину: опубликовано видео прерванного заседания в Кремле

    «Но мне нужно срочно подойти к телефону. Если мы договоримся, что я сейчас переговорю, я готов вернуться и продолжить», — сказал Путин.

    Запись из зала заседаний опубликовал телеканал RT.

    До этого глава государства с иронией пообещал отдельно увидеться с теми членами Совета, которые не явились сегодня в Кремль. Их неявку он в шутку объяснил последствиями празднования  «Дня чекиста».

    Напомним, что сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал проведение президентом РФ нескольких международных телефонных разговоров.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #звонок #совет по культуре
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